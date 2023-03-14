مصطفى مدبولى يعقد لقاء موسعا مع نائب رئيس الوزراء الإيطالى

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء لقاء موسعا مع نائب رئيس الوزراء، الإيطالى وعدد من ممثلى الشركات الايطالية.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.

وأشارت الوزيرة، إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.