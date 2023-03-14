اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصطفى مدبولى يعقد لقاء موسعا مع نائب رئيس الوزراء الإيطالى

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:25 م
مصطفى مدبولى يعقد لقاء موسعا مع نائب رئيس الوزراء الإيطالى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء لقاء موسعا مع نائب رئيس الوزراء، الإيطالى وعدد من ممثلى الشركات الايطالية.
 
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.
 
وأشارت الوزيرة، إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
 
 

الشركات الايطالية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

نائب رئيس الوزراء الايطالي



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة للعام 2022/2023

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:57 م

"التخطيط": استمرار نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من 2023 بنسبة 3.9%

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:02 م

الحكومة تعلن مواعيد غلق المحال والمولات في رمضان الثانية صباحا.. استمرار خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.. استثناء الصيدليات والسوبر ماركت ومحال الدواجن والأفران.. والتطبيق 22 مارس

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:02 م

أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي.. مواعيد غلق المحال فى رمضان

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة