مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة محرم بك وسط المحافظة، حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى 3 مستشفيات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بطريق الإسكندرية الصحراوى، بمنطقة محرم بك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتم نقل الضحايا إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفيات جمال حمادة ورأس التين ومستشفى جمال عبد الناصر، لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية.