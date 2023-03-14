مصرع طفل سقط من سيارة ميكروباص بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة، إثر سقوطه من سيارة ميكروباص أثناء نزوله منها برفقة والدته بدائرة مركز شرطة طهطا شمالة محافظة سوهاج تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل صغير على إثر سقوطه من سيارة ميكروباص عندما كان برفقة والدته بدائرة مركز شرطة طهطا وتم نقله للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال ومفتش مباحث المركز وضباك وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفي طهطا العام لمركز شرطة طهطا بوصول الطفل / محمد ع ح ج - سن 3 – ويقيم بناحية دائرة المركز " جثة هامدة " وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والدته المدعوة سارة ص م ن 24 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء نزولها ونجلها المتوفي من السيارة ميكروباص " قيادة المدعو إسلام ق خ 35 سنة سائق ويقيم دائرة المركز بطريق فرعي دائرة المركز إختل توازن نجلها وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة " نتيجة الإصطدام بجسم صلب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.