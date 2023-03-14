مصرع شخص وإصابة آخر فى حريق شقة بقليوب والحماية المدنية تسيطر على النيران

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمدينة قليوب، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى قليوب التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفى وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ونتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة آخر تم نقلهم إلى المستشفى.

على الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الواقعة، وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.