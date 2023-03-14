مصرع شاب في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية فى طريق المحلة - المنصورة

الغربية مصطفى عادل

لقي شاب مصرعه في الحال أثر إصابته في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يستقلها على طريق المحلة المنصورة الدائري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يقودها شاب وحدثت إصابته التي اودت بحياته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأصيب شخص باصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة نقل في أحد المصارف على طريق كفر الزيات أبو الغر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم انقاذه ونقله للمستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بانقلاب سيارة نقل في مصرف على طريق كفر الزيات أبو الغر.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالمصرف بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق وأسفر الحادث عن اصابته بإصابات متفرقة وتم انقاذه ونقله للمستشفى.

وأصيب 5 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.