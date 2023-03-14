مشيرة خطاب: المجلس القومى لحقوق الإنسان حاصل على أرفع تصنيف فى تقييم الأمم المتحدة

ماجد تمراز

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أجندة حقوق الإنسان غنية للغاية، وتجرى بشأنها سلسلة من الاجتماعات، مشيرة إلى أنه تم مناقشة التقرير الدولي الخامس لمصر بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "الوفد الرسمي المصري كان برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان، وكان وفدا متعدد في مستوى متعدد الاختصاصات وقد التقارير الخاصة به ورد على التساؤلات التي قدمها الخبراء".

وقالت: "المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره مجلس وطني مستقل، قد تقرير الظل ورؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان قدمت في جلسة خاصة للمجلس، والمجتمع المدني قدم تقريره في جلسة مغلقة خاصة بمنظمات المجتمع المدني".

وتابعت: "وصلنا جنيف أول أمس لأن هناك سلسلة أخرى من الاجتماعات، المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية والترويج وضمان إنفاذ حقوق الإنسان، والمجلس في مصر مثله مثل مؤسسات أخرى في عدد كبير من الدول، أنشئ بموجب قرار من الأمم المتحدة".

وقالت: "يتم إجراء تقييم دوري لكل مؤسسة، وفقا لعدد من المعايير، والمجلس المصري منذ إنشاءه عام 2003، وحتى الآن، يتمتع بأرفع مستوى وهو مستوى a، وهي شهادة للدولة المصرية بأنها تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان الموارد المالية والبشرية وتعطيه الصلاحيات التي تجعله يصل لتلك المرتبة".

وأضافت: "الصوت العالي لا يقلقنا، من يرغب في تعلية صوته فليفعل، ولكن المهم ما نقدمه نحن في بلدنا، والحقيقة أن الناس أحيانا تنتهز بعض المناسبات كي تهاجم وترفع صوتها".