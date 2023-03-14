مستشار شيخ الأزهر ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر

كتب لؤى على

اختيرت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ضمن قائمة الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر، وفقًا لاختيارات أعضاء اللجنة التأسيسية لمنتدى أفضل 50 امرأة، واستطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة «أموال الغد» الاقتصادية وعدد من مراكز البحوث الاقتصادية.

ويتم اختيار قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر بناء على إنجازاتهن المتميزة وإمكاناتهن القيادية، وإسهاماتهن الكبيرة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في مصر خلال عام 2022م.

وقد جاء اختيار الدكتورة نهلة الصعيدي ضمن القائمة تقديرًا لجهودها، ولكونها أنموذجًا ملهمًا ومؤثرًا يُحتذى به في مجال تمكين ودعم المرأة المصرية، واهتمامها بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، ودورها في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل مؤسسة الأزهر، وكذلك نشاطها الكبير وإسهاماتها الإيجابية في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين والأجانب، ونجاحها في تقديم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة.

وشاركت مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في الجولة الثانية من قمَّة المهنيَّات (قمة تمكين المرأة لتمكين مصر)، وفي فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفضل ٥٠ سيدة، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ووسط مشاركة واسعة النطاق من عدد كبير من السادة المسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية، والرياضية والفنية والثقافية والتعليمية والإعلامية وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، إضافة إلى عدد من طلبة الجامعات المصرية من محافظات الجمهورية كافة.

يذكر أن منتدى أفضل 50 امرأة مؤثرة هو أول منبر في مصر يعالج القضايا ذات الأهمية للمهنيات؛ لتعزيز إسهاماتهن في عملية صنع القرار على المستويين المركزي والمحلي، ويجمع المنتدى، الذي تترأسه الأستاذة دينا عبدالفتاح، القيادات النسائية من مختلف الخلفيات التعليمية والمهنية.

يُذكر أن الدكتورة نهلة الصعيدي هي أول امرأة تشغل منصب مستشارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقد حازت جائزة التميز الحكومي عام 2021م، وكرمتها سفارة السويد بالقاهرة ضمن 22 شخصية نسائية مؤثرة خلال عام 2022 في الاستفتاء الصادر عن مجلة «احكي»، بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة، وحصلت على العديد من الأوشحة والدروع وشهادات التقدير في العديد من الأنشطة الثقافية والأبحاث العلمية والمؤتمرات الدولية.