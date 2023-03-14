اليوم السابع
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بتقاطع طريقى الواحات والفيوم بمدينة حدائق أكتوبر..

مساعد وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء 74برجا سكنيا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:15 ص
مساعد وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء 74برجا سكنيا مساعد وزير الاسكان
كتب أحمد حسن

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تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف على وحدة الدعم الفني، سير العمل بمشروع إنشاء 74 برجا سكنيا، بارتفاع (أرضى+ 9 أدوار متكررة)، بتقاطع طريقي الواحات والفيوم، بمدينة حدائق أكتوبر، ورافقه مجموعة من أعضاء وحدة الدعم الفني، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وعدد من مسئولى الجهاز، والقائمين على تنفيذ المشروع.
 
وتجول الدكتور عبدالخالق إبراهيم، بموقع تنفيذ الأبراج السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر، للوقوف على نسب تنفيذ مختلف مكونات المشروع (الإنشاءات - أعمال المرافق - أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية - أعمال تنسيق الموقع - غيرها)، كما تفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، واستمع إلى شرح مفصل عن موقف تنفيذ المشروع من رئيس جهاز المدينة، والذى أوضح أن نسبة إنجاز الأبراج السكنية تخطت 97 %، وجار استكمال أعمال المرافق والكهرباء وتنسيق الموقع.
 
وشدد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، وتنفيذ مختلف الأعمال بأعلى معايير الجودة، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ولا سيما أن مدينة حدائق أكتوبر، تضم أعدادا كبيرة من الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

مشروعات الاسكان



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