مركز خدمة المواطنين التكنولوجي ببورسعيد الأول في مسابقة التميز الحكومي

بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، التهنئة إلى رئيس المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المهندسة رشا شريف، وجميع العاملين بالمركز لحصولهم علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي في المراكز التكنولوجية، والتى أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 م".

جاءت المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة وبمشاركة وفد وزارى إماراتى.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته وفخره بحصول المركز التكنولوجي علي المركز الأول في التميز الحكومي نتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز، والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح.

تهدف جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى تعزيز روح الإبتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.