مديرية الزراعة بالإسكندرية تعلن انطلاق المنظومة الإلكترونية لصرف الأسمدة

كتبت أسماء نصار

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، انطلاق المنظومة الإلكترونية لصرف الأسمدة المدعمة لإحكام المنظومة ووصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للفلاح وضمان وصوله لمستحقيه مشدداً على أهمية تفعيل دور كارت الفلاح والانتهاء من توزيعه على المزارعين مع التأكيد على ضرورة استكمال منظومة استصدار الكروت الجديدة بحيث يصل الكارت إلى طالبه فى غضون خمسة عشر يوم على أقصى تقدير.

واتخذت الوزارة بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الإمكان.

وتتضمن الإجراءات التى يتم اتخاذها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول، ومتابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور وكذلك متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.

وتشمل الإجراءات أيضًا أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة وتشكيل غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع والتعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.