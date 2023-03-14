محافظ دمياط توجه الأجهزة المحلية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

دمياط. معتز الشربينى

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الأجهزة المحلية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم .

حيث وحهت المحافظ إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية واعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية خلال اوقات الذروة ، كما اطلعت على خطة مديرية الاوقاف لاستعداد المساجد لاستقبال المصلين لاداء صلاة التراويح وتواجد الائمة والدعاة المعتمدين من وزارة الاوقاف .

وكلفت المحافظ ، مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات والمنشآت الطبية والمتابعة الدورية للمنظومة الطبية ووضع خطة لاستكمال منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا، هذا إلى جانب دورها بالتعاون مع مديريتى التموين والطب البيطري للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، مؤكدة على الطب البيطري بالتأكد من جاهزية المجازر.

كما وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات إضافية من السلع الأساسية والارز الأبيض لبيعه بسعر 15 جنيها للكيلو وزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن بمنافذ بيع السلع الاستهلاكية و المنافذ المختلفة وكذلك مستلزمات الشهر الكريم ، مؤكدة على مد فترات عمل المخابز وزيادة حصص مستودعات الغاز من اسطوانات الغاز ، وأكدت أيضًا على المتابعة الدورية لمعارض اهلا رمضان التى تم افتتاحها بمدن المحافظة و التأكد من التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ، والتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق للتأكد من جودة المعروض من السلع وضبط الأسعار.

وأكدت على متابعة موائد الرحمن للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وحصولهم على تصريح رسمى، ووجهت بتفعيل غرفة عمليات و ربطها مع غرفة عمليات المحافظة .