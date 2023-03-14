اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:56 م
أكرم القصاص
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محافظ بورسعيد يشرح لوفد ألمانى مراحل تنمية قطاع السياحة فى المحافظة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:42 م
محافظ بورسعيد يشرح لوفد ألمانى مراحل تنمية قطاع السياحة فى المحافظة جانب من اللقاء
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفد من جامعة براندنبرج الألمانية بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ . 
 
واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، كما ألقى الضوء على التطور في قطاع السياحة مؤخرا، حتى أصبحت بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة. 
 
كما ناقش محافظ بورسعيد خطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم التطور السياحي، مشددًا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الاثرية داخل بورسعيد. 
 
من جانبه، وجه وفد الجامعة الألمانية الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال، كما أشادوا بمحافظة بورسعيد الحضارية، والتي أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول.
 

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تقديم الدعم الكامل للارتقاء بالمناطق الاثرية



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