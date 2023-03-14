محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن‎

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف للعام الحالى (1444هـ /2023م)،والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، وفي حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

حيث أجريت القرعة بواسطة الحاسب الآلى تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وهنأ المحافظ الفائزين في القرعة ، مطالبا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر عامة ولبني سويف بشكل خاص ،ومحملاً إياهم أمانة الدعاء لمصرنا الغالية، بدوام نعمة الأمن والأمان ،وأن يحفظها من كل مكروه وسوء،وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى تعالى أن يمن على الجميع بحج مبرور ، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم ، ومتمنيا التوفيق في العام المقبل لمن ما لم تشمله قرعة هذا العام.

من جانبه أكد مدير الأمن على اهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءاً من التقدم بطلبات الحج وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله ، منوها عن تضافر كل الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرية في أداء مناسك فريضة الحج.