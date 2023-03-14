محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لأعمال رصف الطرق.. اعرف التفاصيل

المنوفية – محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف طريق 42 " أشمون سنتريس" للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل كونه طريق هام وحيوى وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين .

وأفاد المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأن العمل جاري على قدم وساق فى فرد وتسوية طبقة السن بطريق أشمون سنتريس، تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف خلال الأيام القادمة بطول 8 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتابع محافظ المنوفية أعمال الرصف بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بمركز ومدينة بركة السبع بواقع 7 شوارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة، حيث جارى البدء فى رصف شارع الجلاء ومتفرعاته وقطع الفرمة وضبط المناسيب بشارعى الثوره والمهدى للبدء فى أعمال الرصف، بالإضافة إلى متابعة أعمال وضع طبقة الأساس وفردها بشارع الجيش وتركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية وتركيب بلاعات الأمطار بمتفرعات شارع المعدية وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف.

وفى مدينة منوف، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشوارع " برهام القبلي، القارح، عيادة " تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، فضلا عن استمرار التطوير بالشوارع المتفرعة من شارع فاضل ومسجد التقوى، وذلك وإنشاء ممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة، وتم التشديد على الشركات المنفذة بتكثيف الجهود بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة .

كما تم متابعة استكمال أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق شنوان الباجور بمركز ومدينة شبين الكوم وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم.

وفى مركز ومدينة الشهداء، تم متابعة أعمال توسعة وتجنيب أعمدة الإنارة بشارع ماكينة سراج الدين بدايةً من كشك البريدي وحتى سيدي حميد بطول 500 متر تمهيداً لأعمال الرصف، وكذا رفع نواتج التطوير و قطع الفرمة بترعة الغزاليه بقرية ميت شهالة وفرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق " زاوية الناعورة، نادر" أحد قطاعات طريق 16 بداية من مزلقان العراقية سيدي صالح زاوية الناعورة كفر دنشواي جزيرة الحجر زاوية البقلي بشتامي عمروس" بإجمالى طول 23 كم كونه طريق هام يربط مركزي الشهداء وتلا ، بالإضافة إلى متابعة رفع نواتج التطوير وقطع الفرمة بطريق ساحل الجوابر - شمياطس أحد قطاعات طريق 732 تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتى هذا فى إطار الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات بقطاع البنية التحتية والمحاور المرورية كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة .