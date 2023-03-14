محافظ الأقصر يشهد تكريم 21 من الأمهات المثاليات ضمن احتفالية عيد الأم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، احتفالية عيد الأم التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بقيادة نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة، وبحضور محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، وأماني الشعولي عضو مجلس النواب.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، ثم قام الشيخ مبارك علي بتلاوة القرآن الكريم، وعقب ذلك قام الأب رويس بإلقاء كلمة عن فضل الأم وأهمية تقديرها، كما تم تقديم الفقرات الفنية من خلال كورال مدرستي الأقصر الثانوية العسكرية، والأقصر الثانوية الفنية بنات.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فُتحت للمرأة المصرية آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، حيث تم منحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، والتى مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب محافظ الأقصر عن سعادته لحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة .

ومن جانبها، أشادت نورا عثمان بالدور الهام الذي تلعبه الأم في بناء شخصية وحياة الأبناء والمجتمع ككل، مشيرة إلى أن عيد الأم هو عيد العطاء والانتماء فالأم هي المثابرة و المكافحة وهى التى تقوم بتنشئة الجيل، وفى نهاية الاحتفال، كرم محافظ الأقصر 21 من الأمهات المثاليات بمدن ومراكز المحافظة اللاتي تم اختيارهن من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز، حيث تم منحهم شهادات التقدير.