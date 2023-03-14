محافظ أسيوط يفتتح معرض مستلزمات رمضان وعيد الأم بحى شرق

أسيوط - هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض مستلزمات رمضان، وعيد الأم لبيع السلع، والمواد الغذائية المخفضة بحى شرق والذى ينظمه فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بمقر نادى جمعية الشبان المسيحية بحى شرق فى الفترة من 13 مارس وحتى 27 مارس 2023 لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين و مستلزمات شهر رمضان وعيد الأم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25%، وذلك تحت رعاية ودعم باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسى، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بالاسواق ومحاربة احتكار المواد الغذائية من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

حضر الافتتاح النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة وداليا الفونس رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وجيهان حفنى مدير إدارة الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التى تضم المواد الغذائية المتنوعة مثل "اللحوم البلدى الطازجة والمجمدات بأنواعها والخضروات والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاى بأنواعه وكافة أنواع المواد الغذائية وياميش رمضان والتمور بأنواعها وبعض المشغولات اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية"، والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الخارج بنسبة من 20 إلى 25% كما تفقد قسم معروضات ومنتجات هيئة تنمية الصعيد من تمور ومنتجات الدواجن وياميش رمضان والتى تباع بأسعار مخفضة لتناسب احتياجات المواطنين.

كما التقى المحافظ مسئولى جهاز تنمية المشروعات والقيادات التنفيذية والشعبية المشاركة فى المعرض بمقر النادى موجهًا لهم الشكر على المشاركة فى تنظيم المعرض والمنافذ المختلفة بالمحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم كما أطمئن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلاً لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مضيفًا أنه أصدر توجيهاته بالتوسع فى فتح المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، لافتًا إلى الاستمرار فى اقامة معارض "أهلاً رمضان" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التى تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.