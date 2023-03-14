محافظة القاهرة تطلق مبادرة "عيشيها صح" للحفاظ على التراث

كتب ـ سيد الخلفاوى

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إنتهاء المرحلة الثانية من مبادرة "عيشيها صح" التى أطلقتها الادارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بقصر ثقافة الأسمرات فى ضوء ادراج مدينة القاهرة مدينة إبداعية على قائمة اليونسكو للمدن الابداعية فى مجالى الفنون الشعبية والحرف التراثية.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تستهدف تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التمكين الاقتصادى للمرأة.