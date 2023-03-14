محافظة الإسكندرية تحصد 3 مراكز متقدمة في "جائزة مصر للتميز الحكومي"

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن المحافظة حصدت 3 مراكز متقدمة في" جائزة مصر للتميز الحكومي" بدورتها الثالثة؛ موضحًا أن حي المنتزة أول حصد المركز الأول، بينما حصد حي العجمي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة - فئة الأحياء"، أما المركز التكنولوجي بحي المنتزة أول فقد فاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وهنأ المحافظ جميع الفائزين بتلك بالمراكز المتقدمة، مشيداً بالجهد المبذول لهم وإظهار محافظة الإسكندرية بهذا الشكل المتميز.

وأكد أن جائزة التميز الحكومي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية في حفل توزيع جوائز "مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثالثة؛ والذي يتم تنظيمه تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وسفراء عدد من الدول، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.