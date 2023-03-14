للأمهات.. اعرفى أعراض الإصابة بحصوات الكلى عند الأطفال وطرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

يعتقد معظم الناس أن حصوات الكلى هي حالة للبالغين فقط ، ولكن يمكن أن تصاب بحصوات الكلى في أي عمر، حصوات الكلى هي مادة حصوية تتكون في كلية الطفل إذا كان مستوى المعادن في البول مرتفعًا جدًا، يجب أن يتم علاجها من قبل الأطباء، وإليك علامات الإصابة بحصوات الكلى عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع " childrens".

علامات حصوات الكلى عند الطفل



يمكن أن تمر حصوات الكلى الصغيرة عند الطفل عبر المسالك البولية دون التسبب في أي أعراض، إذا كان طفلك يعاني من حصوات أكبر في الكلى ، فقد يعاني من:

ألم حاد في الظهر أو الجانب أو أسفل البطن أو الفخذ

دم في البول

كثرة الرغبة في التبول

ألم أثناء التبول

بول عكر أو كريه الرائحة

استفراغ و غثيان

حمى وقشعريرة

علاج حصوات الكلى لطفلك



قد تمر الحجارة إذا شرب طفلك سوائل إضافية، العلاج الطبي بالطرد (MET) هو تقنية يصف فيها طبيبك دواء لزيادة فرص تمرير الحصاة، إذا كان طفلك يعاني من ألم شديد أو إذا كان الحجر كبيرًا ، فقد يتعين إزالته أو تقسيمه إلى قطع أصغر تكون جراحة حصوات الكلى عند الأطفال ضرورية عندما:

لا تزول حصوات الكلى في غضون 15 يومًا ، أو تتطور الحمى أو يكون هناك ألم مستمر

تكون حصوات الكلى أكبر من أن تمر بشكل طبيعي

يتم حظر تدفق البول

وجود عدوى مستمرة في المسالك البولية

هناك نزيف مستمر أو تلف كلوي

تكشف الأشعة السينية اللاحقة أن حصوات الكلى لدى الطفل أصبحت أكبر

لماذا يصاب الاطفال بحصوات الكلى؟ المخاطر والوقاية



بالإضافة إلى التاريخ الطبي لعائلتك ، تشمل عوامل خطر الإصابة بحصوات الكلى عند الأطفال ما يلي:

الجفاف



إذا لم يشرب طفلك ما يكفي خلال النهار ، فهناك كمية أقل من السوائل لإذابة أي بلورات في البول، هذا مهم بشكل خاص في المناطق ذات الطقس الدافئ .

حمية



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البروتين الحيواني أو الملح أو الأكسالات (الموجود في الخضروات الورقية والشاي والمكسرات مثل اللوز والكاجو والفول السوداني أو الشوكولاتة) إلى اختلالات في المعادن تزيد من فرص تكوّن حصوات الكلى لدى الأطفال.

هل يمكن منع حصوات الكلى في مرحلة الطفولة؟



لمنع حصوات الكلى عند الأطفال ، ركز على الترطيب المناسب واتباع نظام غذائي متوازن، يمكنك المساعدة في تقليل خطر إصابة طفلك بحصوات الكلى من خلال التغييرات الغذائية البسيطة ، بما في ذلك:

شرب المزيد من الماء

تقليل تناول الملح

شرب المشروبات التي تحتوي على حمض الستريك الطبيعي

تجنب الأطعمة الغنية بالأكسالات