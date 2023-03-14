قيد أول شركة في عام 2023 بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية ، تلقي قطاع القيد طلب من شركة فنتس برايم للأندية الصحية لقيد أسهم رأس المال المصدر للشركة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه جاري استكمال المستندات اللازمة لعرضها على لجنة القيد.

وبحسب البورصة، يبلغ إجمالي رأس المال المصدر لشركة فنتس برايم للأندية الصحية المراد قيده 66.25 مليون جنيه بحجم 132.5 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد.

وسبق أن أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيد 3 شركات قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية، وجاري دراسة ملفات 4 شركات أخرى من قبل البورصة المصرية، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة المصرية بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 شهور من تاريخ القيد بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.