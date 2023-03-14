قافلة تيسير الزواج توزع أجهزة كهربائية على 150 عروسة بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الوطنى الرائد لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بإشراف من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية المعيشية والحماية الاجتماعية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً.
جاء ذلك بمناسبة قيام بيت الزكاة والصدقات المصرى بتنظيم قافلة مبادرة "تيسير الزواج"، بنادى أسوان الرياضى، في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الحالية ، والأزمة الاقتصادية العالمية .
وتضمنت قافلة مبادرة " تيسير الزواج توزيع أجهزة كهربائية حديثة وسلع معمرة منزلية على 150 عروسة من بنات القرى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على القرى لتوزيع كوبونات صرف كراتين تضم مواد غذائية وأساسية ، بجانب البطاطين والألحفة، وذلك بحضور سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأيضاً أبو الحسن الشاذلى أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى .
وفى نفس السياق ثمن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الأزهر الشريف ودوره في حمل شرف أمانة الدعوة الى الله ونشر الفكر الوسطى ، بجانب إطلاق مبادرة " لتسكنوا إليها " التي تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى دوره المجتمعى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والمناطق الشعبية والنائية .
ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذه القوافل للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير فى مختلف القرى والمدن من أجل خدمة البسطاء.
من ناحية أخري، واستعداداً لإستقبال شهر رمضان المعظم " وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد قافلة السلع والمواد الغذائية بإجمالى 3 ألاف كرتونة والتى تقوم بتوفيرها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بجانب أسامة حسين مدير عام الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، وخلال جولته التفقدية للقافلة أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى الجمعية بزيادة أعداد السلع من السكر والأرز داخل كرتونة المواد الغذائية والتى تضم فى محتوياتها الزيت والمسلى والدقيق والمكرونة والصلصة والملح والبلح والعصير على أن يتم توزيعها على المستحقين من الأسر المتعففة والأكثر إحتياجاً.
مشيداً بجهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى ومن بينها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بقيادة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والذى لا يقتصر دورها فقط فى هذا المجال، ولكن فى العديد من المجالات الأخرى، وخاصة جهودها المتميزة لإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل التى تضررت من السيول، وتنظيم القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات بالتعاون مع مديرية الصحة، وكذا تنظيم قوافل التوعية الصحية والبرامج الثقافية للأطفال والأسرة ليجسدوا بذلك ملحمة نموذجية مشرفة من التكامل والتكاتف بين الجهود الحكومية والمجتمعية.
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