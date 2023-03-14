قافلة تيسير الزواج توزع أجهزة كهربائية على 150 عروسة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بالدور الوطنى الرائد لبيت الزكاة والصدقات المصرى، بإشراف من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية المعيشية والحماية الاجتماعية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً.

جاء ذلك بمناسبة قيام بيت الزكاة والصدقات المصرى بتنظيم قافلة مبادرة "تيسير الزواج"، بنادى أسوان الرياضى، في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الحالية ، والأزمة الاقتصادية العالمية .

وتضمنت قافلة مبادرة " تيسير الزواج توزيع أجهزة كهربائية حديثة وسلع معمرة منزلية على 150 عروسة من بنات القرى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على القرى لتوزيع كوبونات صرف كراتين تضم مواد غذائية وأساسية ، بجانب البطاطين والألحفة، وذلك بحضور سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأيضاً أبو الحسن الشاذلى أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى .

وفى نفس السياق ثمن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الأزهر الشريف ودوره في حمل شرف أمانة الدعوة الى الله ونشر الفكر الوسطى ، بجانب إطلاق مبادرة " لتسكنوا إليها " التي تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى دوره المجتمعى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والمناطق الشعبية والنائية .

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذه القوافل للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير فى مختلف القرى والمدن من أجل خدمة البسطاء.