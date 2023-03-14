فوز محافظة المنوفية بثلاث مراكز في مسابقة التميز الحكومي

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فوز المحافظة بثلاث مراكز علي مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي، والتى أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 م " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبمشاركة وفد وزارى إماراتى.

وأشار محافظ المنوفية الي تحقيق مركز شبين الكوم المركز الثالث ضمن فئة المراكز، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي المركز الثالث ضمن فئة مدير عام، ومصطفي النجار مدير المكتب الفني للسيد المحافظ المركز الثاني ضمن فئة مدير إدارة ، ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للفائزين ضمن المسابقة لتحقيقهم مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية ورفع اسم المحافظة عاليا وأعرب عن سعادتة وفخره مي نتيجه للجهد الفعال والاداء المتميز والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح .

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تعزيز روح الإبتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.