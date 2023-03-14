فريق من صحة قنا يتفقد مستشفى الوقف المركزي وتحويل المقصرين للتحقيق

تفقد فريق الإشراف بمديرية الصحة بقنا، مساء اليوم، مستشفي الوقف المركزي للوقوف علي سير العمل بها، استمرارا لخطة التفتيش والمتابعة للمنظومة الطبية للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن جولة الفريق شملت المرور على الاستقبال، حيث تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، كما استمرت جولة الفرق لتفقد الأقسام المختلفة حيث الأطفال، الحضانات، الباطنة، الأشعة، الكلي الصناعي معمل الدم، بنك الدم.

وأشار مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إلى أنه تبين تغيب بعض الفرق الطبية المناوبة والذين تم تحويلهم عاجلاً للشؤن القانونية للتحقيق معهم في تقصيرهم في أداء عملهم، مؤكدًا حرصه في المتابعة لكافة مستشفيات والوحدات الصحية علي مدار الساعة للتأكد من الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

