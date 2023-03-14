فرنسا تطالب كوريا الشمالية بالامتثال لالتزاماتها الدولية والعودة للمفاوضات

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أدانت فرنسا إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى يومي 9 و 14 مارس الجاري، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تابعت بقلق إعلان كوريا الشمالية في 13 مارس عن تجارب صواريخ "كروز" بعيدة المدى من غواصة.

وحثت فرنسا كوريا الشمالية على الامتثال دون تأخير لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت الخارجية أن فرنسا تسعى، مع شركائها، لتحقيق هدف إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل ولا رجعة فيه، وللتشجيع على الحوار بين جميع الأطراف.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، في وقت تُجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ سنوات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان "رصد جنودنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جانجيون في مقاطعة هوانجهاي الجنوبية باتجاه بحر الشرق"، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.