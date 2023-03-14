فرع ثقافة أسوان يحيى الذكرى الـ59 لوفاة عملاق الأدب العربى عباس العقاد

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أحيا نادي الأدب بقصر ثقافة أسوان، الذكرى الـ59 لوفاة عملاق الأدب العربى عباس العقاد، بمبنى قصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل، برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة أسوان.

وصرحت نجوى أحمد، مدير عام الثقافة بأسوان، بأن ذلك جاء بمشاركة الشاعر الدكتور نبيل يونس متحدثاً عن رأي العقاد في الحب والجمال ، وأيضاً الأديب محمود السانوسي متحدثا عن العقاد ناقداً ومترجماً ، فيما تحدث الشاعر عبدالله عبدالصبور عن العقاد شاعراً ، كما شملت الإحتفالية أمسية شعرية تضمنت قراءات من شعر العقاد شارك فيها الشعراء عبده الشنهوري،و حسني الأتلاتي ، وإيمان بوشناق ، وإكرام مطر ، كما قدم المنشد عبدالله محمد فقرة تواشيح دينية ، فيما أدار الأمسية الشاعر محمود محمد عضو مجلس إدارة النادى، وإختتمت الإحتفالية بعرض لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد.

وأشارت نجوى أحمد، إلى إهتمام الدولة والحكومة بالحفاظ على تراث الكاتب الكبير عباس العقاد والذى تجسد في زيارة وزير الثقافة ومحافظ أسوان لبيت العقاد بشارع عباس فريد حيث كان فى إستقبالهم أسرة الأديب الراحل ، موضحة أن زيارة بيت العقاد جاءت من أجل متابعة جهود اللجنة العليا المشتركة التى وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإيفادها ، وتقوم حالياً بإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات لتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح مما يعكس الإهتمام بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب ، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس العقاد .