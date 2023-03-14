فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى موريتانيا 29 مارس

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تفتح موريتانيا يوم 29 من مارس الجاري باب الترشح للانتخابات البرلمانية، ووفقا وكالة اخبار الموريتانية، حددت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الاستثنائي يوم 29 مارس الجاري بداية لتقديم ملفات الترشح للبرلمان القادم، وتنتهي يوم 12 إبريل 2023.

وأشارت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إلى أن اللوائح الوطنية تودع تصاريح الترشح لها لدى مقر اللجنة الانتخابية، فيما تودع ملفات الترشح للدوائر المقاطعية لدى الممثلين المحليين للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد دفع الكفالات.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت على مرسوم يستدعي هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، يوم السبت 13 مايو 2023، وفي حالة دور ثان يوم السبت 27 مايو2023.

وذكرت الحكومة بأن هذا التاريخ ينسجم مع التاريخ المقترح سلفا من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات العامة والمتزامنة (طبقا للاتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية) ومع الأجل المفروض بموجب الدستور لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

صدر الرئيس الموريتانى محمد ولد لشيخ الغزوانى اليوم الاثنين، مرسوما جمهوريا بحل البرلمان، تمهيدًا للانتخابات البرلمانية المقررة فى 13 مايو المقبل بالتزامن مع الانتخابات البلدية والجهوية.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسًا إقليميًا للمحافظات الـ 15.

وتعد هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.