غيوم وأمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، صباح اليوم الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة، وهبوب خفيف للرياح، على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق .

بدأت الأجواء الباردة تعود مرة أخرى في محافظة بورسعيد، بعد حالة من ارتفاع درجات الحرارة والشعور بمناخ صيفي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر ملاحي، أنه لم تؤثر الأجواء التي بدأت أن تكون باردة أو الرياح، على حركة الملاحة أو العمل في الموانئ البحرية، وكذلك عمليات الشحن والتفريغ.

كما تسير حركة التجارة بشكل طبيعي في كافة الأسواق المختلفة بمحافظة بورسعيد، بداية من التجاري والحميدي الأشهر في بيع الملابس الجاهزة مروراً بأسواق الخضروات والفاكهة انتهاءً بسوق الأسماك في المحافظة.

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة فى بعض أحياء ومدن 10 محافظات هى: القاهرة والجيزة والسويس ومطروح والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والاسماعيلية وشمال سيناء، وتقوم الأجهزة التنفيذية فى المحافظات المشار إليها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركات مياه الشرب، والصرف الصحى بها.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة.

وأوضح التقرير تعرض أحياء عابدين و بولاق وباب الشعرية بالمنطقة الغربية، والبساتين ومصر القديمة و دار السلام بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة، وأيضا بعض مدن و أحياء محافظة الجيزة والسويس، ومدينتى بئر العبد و أبو رديس بشمال سيناء، وعلى مدينتى المطرية و المنزلة بمحافظة الدقهلية، وبعض مدن محافظة دمياط، ومدن العلمين والحمام وبرانى والسلوم و غرب مركز ومدينة مرسى مطروح.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وقد تصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر، ليسود طقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه من المحتمل أن يكون طقس اليوم به أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.