غدا جامعة حلوان تنظم ملتقى "التوظيف الـ19" حول وظائف المستقبل وسوق العمل

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة حلوان، غدا الأربعاء، "ملتقي التوظيف التاسع عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان "، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتقام فعاليات الملتقى في تمام الساعة التاسعة صباحا، يومي 15: 16 مارس الجاري، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان بمجمع الفنون والثقافة.

وهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة، والحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للخريجين وحديثي التخرج، وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.

كما يعقد على هامش الملتقي مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية ومجال الكمبيوتر وتطبيقات الحاسب الآلي في مجالات العمل المختلفة.