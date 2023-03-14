عصابة التسوق الإلكتروني تعترف: نسرق الضحايا بإلقاء شطة على الوجه

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

حيلة ماكرة استخدمها لصوص لسرقة أموال المواطنين، عن طريق استدراجهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بزعم التسوق الالكتروني، والاتفاق معهم على مقابلة في مكان ما ثم سرقتهم، حيث اعترف المتهمون بالنصب على المواطنين، مستغلين رغبتم في التسوق الالكتروني.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول) بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص) من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، وإتفقا على التقابل بدائرة القسم لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالى، فوجئ بحضور عدد (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء كائنــــة بدائرة القسم، وقاموا بإلقاء"مسحوق الشطة" على وجهه فى محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالإستغاثة فلاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم "مستأجرة "بالمنطقة المُشار إليها وبحوزة أحدهم كيس بداخله "مسحوق الشطة"، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وقيام أحدهم بإستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيامهم بعرض هواتف محمولة للبيع ، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوموا بإلقاء مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية. فتم إتخاذ الإجراءات القانوني