عرض مقتنيات مارادونا وكنوزه الكروية فى معرض بالأرجنتين والزيارة مجانية.. صور

فاطمة شوقى

نظم حى باليرمو فى مدينة بونيس آيرس الأرجنتينية معرضا خاصا بمقتنيات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا ، باسم "يد دييجو" La Mano de Diego" والذى يستمر من اليوم 14 حتى 16 مارس، مع عرض العديد من كنوزه التى رافقته طوال مسيرته الاحترافية.

وأشارت صحيفة امبيتو الأرجنتينية إلى أن حى باليرمو سمح بدخول المعرض مجانا، وهو يعرض أشياء ثمينة لأنها تعود لمارادونا، مثل الملابس الرياضية التى كان يرتديها خلال فترة وجودة فى بوكا وبرشلونة ونابولى والمنتخب الأرجنتينية، كما سيتم عرض كرة من كأس العالم 1986 وأخرى من كأس العالم 1994، وكلاهما موقعة من مارادونا.



مقتنيات مارادونا

بالإضافة إلى ذلك، فيتم عرض أشياء أخرى مثل قبعة جولف من رحلة رافقته إلى الصين، وساعة تم صنع 100 نسخة منها فقط عندما لعب فى إيطاليا بالإضافة إلى الصور الموقعة منه.

وكانت سيارة مارادونا، تم بيعها للمرة الثانية فى باريس فى مزاد علنى فبراير الماضى، وذلك بعد أن تم بيعها للمرة الأولى فى مارس الماضى بمبلغ بسيط 37.400 دولار.

مقتنيات مارادونا 1

وأوضحت الصحيفة أن هذه السيارة المملوكة لدى مارادونا، تعرضها الشركة التى قامت بشرائها العام الماضى، مرة أخرى فى مزاد علنى فى باريس ولكن هذه المرة بمبلغ يتراوح بين 150 ألفا و200 ألف دولار.

وأوضحت الصحيفة أن هذه السيارة يحيطها العديد من القصص، والتى منها أن مارادونا حصل عليها كهدية من نادى بوكا، ويزعم آخرون أنها كانت هدية تذكارية من مشجعى ارجنتينوس جورنيورز، قبل أن يغادره مارادونا.