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طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب لتقلبات الطقس على الطرق

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:21 ص
طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب لتقلبات الطقس على الطرق غرف عمليات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، سواء سقوط أمطار أو ظهور الرياح المثيرة للاتربة على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، وتراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال. 
 
ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.
 
وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 14 مارس يكون هناك انخفاضا فعليا وملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، إلى أنه متوقع من اليوم الثلاثاء أن تكون سيناء ومحافظة البحر الأحمر على موعد مع ذروة حالة عدم الاستقرار، حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة هناك قد تصل إلى حد السيول، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولكن تكون متفاوتة الشدة.

 


الارصاد الجوية

اخبار الحوادث

ظهور اتربة

القاهرة الكبرى

غرف عمليات المرور



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