طقس مستقر وشمس ساطعة فى سماء محافظة المنوفية

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء و محافظة البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم .، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.