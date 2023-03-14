طقس الوادي الجديد: سحب كثيفة وأمطار خفيفة والحرارة 14 درجة .. صور

شهدت حالة الطقس بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء ، أجواء غائمة وانتشار كثيف للسحب فى سماء المحافظة مع سقوط أمطار خفيفة فى الساعات الأولى من الصباح، وغياب جزئي لأشعة الشمس، وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة والتى سجلت العظمى 14 درجة.

كما تعرضت المناطق النائية والمكشوفة فى المحافظة لهبوب رياح متوسطة الحدة وخاصة على الطرق السريعة، وتابعت الأرصاد الجوية تداعيات حالة الطقس تزامنا مع موجة الطقس المتغير الذى تتعرض له البلاد.

ومن جانبها رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد تحسباً لتغيرات الطقس ، ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

وتشهد المحافظة منذ بداية فصل الشتاء استقرارا في حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن، حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة، حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.