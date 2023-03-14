طقس الشرقية.. انخفاض درجات الحرارة وسماء غائمة ورفع مياه الأمطار

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 22 والصغرى 10 درجة ونسبة سقوط أمطار 9% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 50% والرياح 11 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية غائمة غالبا.

وتابع شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، زراعة عمودين إنارة بديلا عن عمودين آخرين قد مالا بمنطقة الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية.

كان غرفة عمليات بحي ثان تلقت بلاغا من الاهالي، بتعرض عمودين للميل، وعلى الفور توجه فنيين الحي للمكان وتم فصل التيار بالمنطقة بالتنسيق مع كهرباء ثان الزقازيق وتم التعامل مع الواقعة حتى تم إنزال العمودين بأمان وإزالة الخطورة وتأمين الكابلات.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بالشرقية، رفع درجة الطوارئ ، كسح مياه الأمطار من الطرق الرئيسية و الشوارع، عبر سيارات الكسح المنتشرة بالمدن منذ مساء أمس.

وكانت قد شهدت مدن و مراكز الشرقية، موجة من الطقس السيء مساء اليوم الاثنين نتج عنها سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد ورياح شديدة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط َكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين ، ولرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح اية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظاً على حياتهم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء ، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء و محافظة البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم .، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.



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