ضبط 2 طن سكر ودقيق بدون فواتير وتحرير 32 محضرا لمخابز مخالفة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية فى محافظة المنيا تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدى للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بقرى المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 32 مخالفة تموينية تنوعت بين "نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم إعلان عن أسعار"، بالإضافة إلى ضبط 2 طن من السكر والدقيق بدون فواتير قبل بالبيع بالسوق السوداء وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على مواصلة الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت بقرى مركز ملوى، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر.