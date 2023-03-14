

وتقول البحرية الملكية إن الفرقاطة "بورتلند" تم إرسالها من ميناء بليموث لتتابع فرقاطة الصواريخ الموجهة الروسية من طراز "جورشكوف"، "الأدميرال كاساتونوف"، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وقال قائد السفينة إد موس-وارد "البحرية الملكية تستجيب بشكل روتيني لمرافقة السفن الحربية في مياهنا الإقليمية والمناطق البحرية المجاورة لضمان الامتثال للقانون البحري وردع الأنشطة الخبيثة."

كانت السفن الروسية تعمل في شرق البحر المتوسط منذ أوائل العام الماضي.



وأفادت البحرية الملكية أن الفرقاطة "بورتلند" تتابع السفن الروسية أثناء توجهها نحو بحر الشمال، وأوضحت البحرية الملكية أنهم كانوا "يشاهدون كل خطوة يقومون بها وهم يبحرون شمالاً عبر خليج بسكاي"، وتحمل الفرقاطة طائرة هليكوبتر من طراز "ميرلين" مزودة بأحدث أجهزة الاستشعار، بما يساعد القوات البريطانية في الإبلاغ عن تحركات الروس.



وأضاف موس-وورد "تدل مرافقة مجموعة العمل الروسية جنبًا إلى جنب مع الشركاء المتحالفين على التزام البحرية الملكية وحلف الناتو بالحفاظ على الأمن البحري وهو أمر حاسم لمصلحتنا الوطنية."

يأتي ذلك بعد مرور سفن روسية بالقرب من مضيق جبل طارق الأربعاء الماضي.