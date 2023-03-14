سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجي عاد للعيش برفقة والدته وتركني وأطفاله الثلاثة دون نفقات"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها وأطفالها الثلاثة، والتخلف عن سداد نفقاتهم البالغة 140 ألف جنيه عن 11 شهر، لتؤكد:" زوجي تركني وعاد للعيش برفقة والدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف، وحاول إجباري للانتقال للعيش برفقتهم".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بالرغم من يسار حالة زوجي المادية، رفض الانفاق على، ليبتزني للعودة لمنزل والدته، وعندما رفض تعرض للعنف والتشهير على يديه، واتهنمي بعدم تحمل المسئولية والتسبب بتدمير زواجنا، وعندما طالبته بالانفصال عني ورد حقوقي رفض، وتركني معلقة، وحاول اصطحابي بالقوة لمنزل والدته".

وتابعت الزوجة:" عشت في جحيم وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يديه، وقدمت مستندات تفيد إخفائه حقيقة دخله للتهرب من حقوقي، وملاحقته لي بدعوي طاعة لإلزامي بالعيش برفقة والدته، لأمكث شهور أعاني بسبب تصرفاته الجنونية، بخلاف إقدامه علي التحايل لعدم سداد النفقات، واستيلائه على حقوقى الشرعية من منقولات ومصوغات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.