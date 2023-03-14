سقوط أمطار على 10 محافظات.. والتنمية المحلية توجه بسرعة إزالة تجمعات المياه

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس ، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة فى بعض أحياء ومدن 10 محافظات هى: القاهرة والجيزة والسويس ومطروح والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والاسماعيلية وشمال سيناء، وتقوم الأجهزة التنفيذية فى المحافظات المشار إليها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركات مياه الشرب، والصرف الصحى بها.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة.

وأوضح التقرير تعرض أحياء عابدين و بولاق وباب الشعرية بالمنطقة الغربية، والبساتين ومصر القديمة و دار السلام بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة، وأيضا بعض مدن و أحياء محافظة الجيزة والسويس، ومدينتى بئر العبد و أبو رديس بشمال سيناء، وعلى مدينتى المطرية و المنزلة بمحافظة الدقهلية، وبعض مدن محافظة دمياط، ومدن العلمين والحمام وبرانى والسلوم و غرب مركز ومدينة مرسى مطروح.

و تعرضت بعض مدن محافظة القليوبية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وسقطت أمطار رعدية على مدن أبوصوير و القنطرة غرب و المستقبل بمحافظة الإسماعيلية ، كما سقطت أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض مدن محافظتى المنوفية و الشرقية ، و لا يوجد اعاقات أمام الحركة المرورية فى الطرق أو اغلاق للموانئ أو المطارات.

وشدد الوزير على استمرار انتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المحافظات لمواجهة أي طارئ ، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

و وجه اللواء هشام آمنة باستمرار اتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين ، مشددًا على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال شفط مياه الأمطار ميدانيا ، وتنفيذ السيناريوهات التى نفذتها إدارات الأزمات بالمحافظات التى تتعرض لسقوط الأمطار أثناء استعداداتها لحالات سقوط الأمطار أو حدوث سيول .

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع أى أحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة علي حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار علي مستوي الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية .