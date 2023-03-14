سائق أمريكى يفقد ساقيه بعدما علق أعلى جبل لمدة 3 أيام بسبب عاصفة ثلجية

كتبت ريهام عبد الله

فقد سائق ساقيه، بعد أن علق فى عاصفة ثلجية، وعانى في درجات حرارة دون الصفر في جبال بيجورن في وايومنج فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث علقت عربة الثلوج التي يقودها ديفيد مادسن على ارتفاع حوالي 8000 قدم في 21 فبراير الماضى، وقال عندما تقطعت السبل بي، كانت الرؤية معدومة، لا يمكنك رؤية يدك"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

بحلول منتصف الليل، انخفضت درجة الحرارة إلى درجتين وانخفضت إلى ما دون الصفر في اليوم التالي، ووصلت درجة الحرارة 17 تحت الصفر، وقال مادسن: "لقد كان الأمر غبيًا، لماذا كنت فى هذه البقعة، لم يكن لدي الكثير من معدات النجاة أو أي شيء معي".

ساءت الأمور مع مرور الأيام والليالي، لدرجة أنه أخبر مذيع تلفزيونى أنه فكر في قتل نفسه، قال: "بحلول ذلك الوقت، علمت أنني فقدت ساقي، ولم تكن هناك مشكلة في معرفتي بذلك، لقد تم تجميدهم كانوا ككتلة صلبة من الجليد."



الرجل بعد بتر ساقه



عملية الإنقاذ

عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة

ومن جهة أخرى، يشار إلى أنه يوم 7 مارس الجارى، شهدت ولاية لوس أنجلوس الأمريكية عاصفة ثلجية، فيما أصيبت الولاية بالشلل وتوقف حركة سير السيارات، مما أدت العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبيتة صورا لحالة الطقس الصعبة.

وفى نفس السياق كان ما يقرب من نصف مليون أمريكي من ولاية كنتاكي يعيشون فى الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي، فيما تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة على الأقل بسبب العاصفة.

وشهدت كاليفورنيا فترة عصيبة مع استمرار الطقس الشتوي القاسي في التأثير على الولاية ، مما مهد الطريق لتراكم الثلوج بشكل قياسي عبر جبال سييرا نيفادا. يتسبب تساقط الثلوج بكثافة في اختناق الدخول والخروج من المدن السياحية ، وإغلاق المتنزهات الوطنية الشعبية ، وتراكم الثلوج على أسطح المنازل ، مما تسبب في ظروف سفر خطيرة وترك الآلاف بدون كهرباء ، مع مزيد من الثلوج في الطريق.