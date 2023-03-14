سائحون يتنزهون فى أسوان وسط طقس مستقر والعظمى 31 درجة.. صور

تشهد محافظة أسوان، اليوم، طقساً مستقراً على كافة الأنحاء وسماء صافية وشمس ساطعة، ولم تتأثر أسوان وجنوب البلاد بتقلبات الطقس التى تشهدها محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وسجلت درجات الحرارة فى أسوان، اليوم، الثلاثاء، العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

وفى السياق، يستمتع السائحون الأجانب بالأجواء المستقرة فى أسوان ويتجولون فى المناطق السياحية المختلفة منها الأثرية والبيئية والمزارات السياحية الأخرى التى يحرص على زيارتها آلاف السائحين سنوياً من شتى أنحاء العالم.

وفى المقابل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء و محافظة البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.