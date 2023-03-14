زيادة التعرض للضوء قبل النوم يؤدي لزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل

ايناس البنا



كشف دراسة جديدة عن أنه يجب على النساء الحوامل إطفاء الأنوار في منزلهن أو على الأقل تعتيم شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية قبل ساعات قليلة من موعد النوم لتقليل مخاطر التعرض للإصابة لسكري الحمل.

سكرى الحمل هو أمر شائع أثناء فترة الحمل ومن المعروف أن المضاعفات تزيد من مضاعفات الولادة، وخطر إصابة الأم بالسكري وأمراض القلب والخرف، كما أن الطفل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم عندما يكبر.

الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والولادة وفقًا لموقع "timesnownews"، فحصت 741 امرأة في الثلث الثاني من الحمل.



أظهرت النتائج أن النساء المصابات بداء سكري الحمل تعرضن بشكل أكبر للضوء في الساعات الثلاث التي سبقت بداية النوم.



لم يختلفوا في تعرضهم للضوء أثناء النهار أو النوم أو في مستويات نشاطهم مقارنة بمن لم يصابوا به، وقد يؤثر التعرض للضوء قبل النوم الجلوكوز.



أوضح الباحثون أن التمثيل الغذائي من خلال فرط النشاط الودي ، مما يعني أن معدل ضربات القلب يرتفع قبل النوم عندما ينخفض.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور مينجي كيم ، الأستاذ المساعد في طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرج: " إنه في حين أن العلماء لا يعرفون مصدر الضوء الساطع الذي يسبب المشكلة ، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

قال كيم: "حاول تقليل أي ضوء موجود في بيئتك في تلك الساعات الثلاث قبل الذهاب إلى الفراش".

وأضاف كيم: "من الأفضل عدم استخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف خلال هذه الفترة، ولكن إذا كان عليك استخدامها ، فاحرص على إبقاء الشاشات معتمة قدر الإمكان" ، واقترح على الأشخاص استخدام خيار الإضاءة الليلية وإطفاء الضوء الأزرق.

وقالت كيم: "تشير دراستنا إلى أن التعرض للضوء قبل النوم قد يكون عامل خطر غير معروف ولكنه قابل للتعديل بسهولة للإصابة بسكري الحمل".