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زى النهارده.. الجنايات تقضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين بأحداث الموسكي

الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تقضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين بأحداث الموسكي المستشار حسين قنديل- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده، منذ 6 سنوات يوم 13 مارس 2016، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ9 متهمين، والسجن المؤبد 25 عاما لمتهم، على خلفية اتهامهم بأحداث الموسكي.
 
كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.
 
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى للممتلكات العامة.

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