زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرق بابوا غينيا الجديدة

وكالات الأنباء

قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة، الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 448 كيلومتراً باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي من العاصمة بورت مورزبي وعلى عمق 200 كيلومتر تقريباً.

ونهاية فبراير الماضى، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة.