زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرق بابوا غينيا الجديدة

قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة، الثلاثاء.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 448 كيلومتراً باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي من العاصمة بورت مورزبي وعلى عمق 200 كيلومتر تقريباً.
ونهاية فبراير الماضى، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة.
وقالت الهيئة إنه تم رصد الزلزال في الساعة 21.24 بالتوقيت العالمي المنسق.
ويوجد مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب شرق مدينة كاندريان. ويقع مصدره على عمق 65 كيلومترا.
ولم يعلن نظام الإنذار الخاص بخدمة الأنباء الجوية في الولايات المتحدة عن خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة.
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