زراعة المنوفية: توزيع أسمدة العروة الصيفية على المزارعين المستحقين 20 مارس

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن تم إنهاء من الحصر الشامل لكافة المحاصيل الزراعية التى تستحق للأسمدة المدعمة من قبل وزارة الزراعة ، عن طريق لجان بكل إدارة زراعية .

وأضاف فى تصريح خاص" لليوم السابع"، أنه سوف يتم بدء توزيع الأسمدة للعروة الصيفية بداية من 20 مارس 2023 الحالى، على المستحقين من المزارعين على مستوى محافظة المنوفية.

وأكد التركاوى، أنه تم إجراء الحصر للزراعات المستحقة للأسمدة المدعمه للمزارعين من قبل وزارة الزراعة للنهوض بالزراعات ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم الانتهاء من توزيع الأسمدة الخاصة بالزراعات الشتوية على كافة أنحاء مراكز المحافظة.