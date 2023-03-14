روسيا اليوم: مصر الثانية عربيا والخامسة عالميا بين مصدرى الغاز المسال لأوروبا

كتب سمير حسنى

حلت مصر في المرتبة الثانية عربيا والخامسة عالميا بين مصدرى الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلا عن "روسيا اليوم" زاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز المسال وعبر خطوط الأنابيب من بقية العالم عام 2022 بمقدار 3,3 مرة ليبلغ 208 مليار يورو.

وذكر أن المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي تحتلها قطر، التى ازدادت إيراداتها في هذا المجال بمقدار 3,8 مرة (16,1 مليار يورو).

وتضم قائمة أكبر 5 مصدرين للغاز إلى الاتحاد الأوروبي أيضا أنغولا التي زادت إمداداتها بمقدار 9 مرات من الناحية النقدية (4,8 مليار يورو)، ومصر التي زاد الاتحاد الأوروبي مشترياته منها بمقدار 10 مرات (4,8 مليار يورو).

ونقلت "نوفوستي" عن بيانات "Eurostat" الأوروبية للإحصائيات أن الاتحاد الأوروبي اشترى الغاز العام الماضي من 27 دولة وأنفق عليه 208 مليار يورو مقابل 62,5 مليار يورو في عام 2021.

ولأول مرة منذ سنوات طويلة شكل الغاز الطبيعي المسال معظم الإنفاق، بدلا من الإمدادات عبر خطوط الأنابيب وبلغ 109,4 مليار يورو و98,6 مليار يورو على التوالي.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وازداد الإنفاق على الإمدادات الأمريكية بمقدار 7 مرات وبلغ 48,4 مليار يورو. أما الغاز الروسي فدفع الاتحاد الأوروبي لشرائه في عام 2022 رقما قياسيا قدره 47,6 مليار يورو، بما فيها 16,2 مليار دولار على الغاز الطبيعي المسال.