رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات لموجة الطقس السيئ برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر ، عن احتمالية سقوط امطار من خفيفه إلى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانة، التابعة لها شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب فى بيان له، أن نماذج التنبؤ الجوى بوزارة الموارد المائيه والرى تشير إلى توقع سقوط امطار من خفيفه الى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانه، حيث تم رفع درجات الاستعداد والتنسيق مع جميع الجهات المشاركه فى مجابهة الازمات .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء ، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة قد تكون متوسطة على بعض المناطق على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء و محافظة البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم .، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على شمال ووسط الصعيد.



