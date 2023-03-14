اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق يؤكد التوصل إلى اتفاق للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل

الثلاثاء، 14 مارس 2023 08:00 ص
رئيس وزراء العراق يؤكد التوصل إلى اتفاق للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية.


وقال السوداني -في مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وتؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدا أنه في حالة وجود أي خلافات بين الجانبين فهناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.


وأشار السوداني إلى أن إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، وأن الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار، موضحا أن الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار.


وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، وأن الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقرا.


العراق

محمد شياع السوداني

أربيل

كردستان العراق

العراق وأربيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة