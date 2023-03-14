رئيس وزراء السويد يرجح انضمام فنلندا للناتو قبل بلاده

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رجح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون أن تنضم فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل بلاده.



وقال كريستيرسون - في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويدية استوكهولم نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه بات من الواضح منذ قمة الناتو في مدريد في شهر يونيو الماضي أن طريق فنلندا نحو عضوية الحلف صار ممهدا بشكل أكبر من السويد، مضيفا أنه من المحتمل على نحو متزايد الآن أن تدخل فنلندا الناتو أولا.

ولفت إلى أنه ليس من المستبعد أن يتم التصديق على عضوية فنلندا والسويد في مراحل مختلفة.



كما أوضح أن القرار النهائي في أيدي تركيا، مشيرا إلى أن السويد على استعداد للتعامل مع الوضع إذا انضمت فنلندا إلى الحلف من دونها.



وتابع "بشكل أساسي، الأمر ليس متعلقا بهل ستصبح السويد عضوا في الناتو، ولكن متي ستصبح عضوا."



يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب للانضمام إلى الحلف في مايو الماضي، وهو ما يعد تعديلا في سياستهما السابق، وذلك في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.



