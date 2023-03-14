رئيس مدينة مغاغة بالمنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة



ففي مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، تابعت الوحدة المحلية، تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بدائرة المركز ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضماناً للانتهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وتابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، أعمال إنشاء المستشفى المركزى بطريق مصر أسوان الزراعى ووحدة طب الأسرة بالشيخ زياد، كما تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية والمركز التكنولوجي بقرية شم، كما تفقد مشروع إنشاء الوحدة الصحية بالقرية وذلك ضمن التطوير الشامل للوحدات الصحية وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لتفقد الأعمال بمجمع خدمات المواطنين، وأعمال إنشاء شبكات صرف صحي قرية برطباط.