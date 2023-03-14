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رئيس جامعة حلوان يقرر صرف مكافأة لجميع العاملين.. التفاصيل

الثلاثاء، 14 مارس 2023 08:47 م
رئيس جامعة حلوان يقرر صرف مكافأة لجميع العاملين.. التفاصيل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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وافق مجلس عمداء جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الحصص المقررة كمكافآت من رسوم الطلاب الوافدين والكليات، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين والإداريين في ظل الظروف الحالية، وذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان بالعاملين بها والإداريين.
 
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على دعم جميع العاملين بها، وتقدير مجهوداتهم وما يبذلونه من جهد فى خدمتها.
 
وكان قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان قد نطم "اليوم العلمي الأول لمركز البحوث البينية"، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إشراف الدكتور محمد دخيل مدير مركز البحوث والدراسات البينية. 
 
وعقدت فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان " البحوث البينية بجامعة حلوان الواقع والمستقبل" بهدف نشر الفكر البحثي البيني لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والمهتمين.

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